"Vivimos en una cámara de gas": decenas de denuncias por fuerte olor y contaminación en el arroyo Carrasco

Vecinos de la zona del arroyo Carrasco denuncian desde hace varias semanas un fuerte olor que afecta a barrios de Montevideo y Canelones . Las quejas fueron presentadas ante ambas intendencias y ante OSE , debido a una situación que describen como persistente y cada vez más intensa. Las autoridades reconocen el problema, aunque hasta el momento no lograron determinar cuál es el origen de los olores.

Según explicaron las comunas, se está realizando un monitoreo permanente con técnicos en la zona. En tanto, OSE informó que se contrató una empresa para hacer un diagnóstico de las redes existentes de colectores y pozos de bombeo ubicados en la costanera del arroyo, que reciben efluentes de la cuenca de Paso Carrasco, Parque Miramar y Barra de Carrasco.

Si bien no se detectó el foco del problema, las autoridades señalaron que se aumentaron las tareas de limpieza. Desde la Intendencia de Canelones indicaron además que buscan mejorar la coordinación y el intercambio de información con Montevideo y OSE.

El director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, Leonardo Herou, dijo este lunes en el programa Arriba gente de Canal 10 que se realizará una nueva inspección para intentar identificar las causas del olor. El arroyo Carrasco atraviesa cinco municipios de Montevideo y Canelones y tiene una extensión cercana a los 18 kilómetros.

Los vecinos aseguran que la situación afecta de forma directa la vida cotidiana. “Siempre hubo olor, pero últimamente es más ácido, como amoníaco. Te arden los ojos, te lloran. Tenés que cerrar toda la casa”, señaló una vecina. Otro vecino afirmó que “todo el mundo tira mugre al arroyo” y que la cuenca “es espantosamente contaminada”. Reclamó mayores controles sobre los vertidos industriales. “Con el calor se generan gases nauseabundos que se distribuyen por el vecindario. Rodeados por el arroyo vivimos en una cámara de gas”, agregó.

Además de la contaminación, quienes viven en Barra de Carrasco advierten por el crecimiento del arroyo, que se desvió hacia el este por más de dos kilómetros en paralelo al Río de la Plata, dificultando el acceso a la playa y extendiendo la contaminación hasta la costa. El ensanche del curso de agua también provocó daños en parrilleros del parque Alfonso, un espacio con más de 40 años de historia que perdió su salida directa a la playa.

A esto se suma el aumento de la población en la zona y los futuros desarrollos edilicios habilitados por la normativa vigente, factores que, según los vecinos, agravan una situación ambiental que consideran crítica.