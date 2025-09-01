Un hombre se encuentra desaparecido tras caer a las aguas del río Negro mientras limpiaba una retroexcavadora, en Paso de los Toros.
Buscan a un hombre que cayó al río Negro junto a una retroexcavadora
El hombre se fue al agua cuando intentó evitar que la máquina cayera a las aguas. Prefectura de Mercedes lleva adelante el operativo de búsqueda.
El vocero de la Armada Nacional, Alejandro Pérez, informó que Prefectura de Mercedes dio cuenta del hecho ocurrido sobre la hora 15:30 de este lunes.
Según el informe, el hombre se fue al agua junto a la máquina al intentar frenarla.
Efectivos de Prefectura se encuentran en la búsqueda del desaparecido y coordinan la presencia de buzos para la próxima jornada.
