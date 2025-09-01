RECIBÍ EL NEWSLETTER
PASO DE LOS TOROS

Buscan a un hombre que cayó al río Negro junto a una retroexcavadora

El hombre se fue al agua cuando intentó evitar que la máquina cayera a las aguas. Prefectura de Mercedes lleva adelante el operativo de búsqueda.

rio-negro-postal

El vocero de la Armada Nacional, Alejandro Pérez, informó que Prefectura de Mercedes dio cuenta del hecho ocurrido sobre la hora 15:30 de este lunes.

Según el informe, el hombre se fue al agua junto a la máquina al intentar frenarla.

Designaron a Williams García, actual director de Identificación Civil, como nuevo jefe de Policía de Río Negro

Efectivos de Prefectura se encuentran en la búsqueda del desaparecido y coordinan la presencia de buzos para la próxima jornada.

