Visibilidad muy reducida por niebla y humedad de 100%: así comenzó el sábado y este es el pronóstico

Foto: Nahuel Marichal, Subrayado. Densa niebla en la mañana del sábado en Montevideo.

Este sábado 6 de junio la mañana comenzó con una densa niebla, visibilidad muy reducida y humedad de 100%. El meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros, prevé una mañana fresca con cielo parcialmente nublado a nublado.

En su pronóstico añadió que durante la tarde se mantendrá el tiempo ligeramente cálido en el norte y templado en el resto del país, con abundante nubosidad. Hacia la noche se prevé un desmejoramiento por el norte.

Las temperaturas máximas y mínimas previstas para este sábado se ubicarán en valores templados en gran parte del territorio.

En el sur se espera una máxima de 20 °C y una mínima de 14 °C. NORTE:

MÁX.: 24 °C

MÍN.: 14 °C SUR:

MÁX.: 20 °C

MÍN.: 14 °C ESTE:

MÁX.: 20 °C

MÍN.: 14 °C OESTE:

MÁX.: 21 °C

MÍN.: 14 °C ÁREA METROPOLITANA:

MÁX.: 18 °C

MÍN.: 16 °C Para el domingo, Cisneros prevé una mañana húmeda e inestable con mucha nubosidad, generando lluvias y lloviznas en las zonas centro, litoral y norte. Durante la tarde continuará el tiempo inestable con abundante nubosidad y precipitaciones aisladas, mientras que en la zona costera las lluvias comenzarían durante la noche.

Temas de la nota niebla

humedad

pronóstico

Nubel Cisneros