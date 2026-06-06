Este sábado 6 de junio la mañana comenzó con una densa niebla, visibilidad muy reducida y humedad de 100%. El meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros, prevé una mañana fresca con cielo parcialmente nublado a nublado.
Visibilidad muy reducida por niebla y humedad de 100%: así comenzó el sábado y este es el pronóstico
La tarde será templada en gran parte del país y ligeramente cálida en el norte. Mirá el pronóstico de Nubel Cisneros.
En su pronóstico añadió que durante la tarde se mantendrá el tiempo ligeramente cálido en el norte y templado en el resto del país, con abundante nubosidad. Hacia la noche se prevé un desmejoramiento por el norte.
Las temperaturas máximas y mínimas previstas para este sábado se ubicarán en valores templados en gran parte del territorio.
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En el sur se espera una máxima de 20 °C y una mínima de 14 °C.
NORTE:
MÁX.: 24 °C
MÍN.: 14 °C
SUR:
MÁX.: 20 °C
MÍN.: 14 °C
ESTE:
MÁX.: 20 °C
MÍN.: 14 °C
OESTE:
MÁX.: 21 °C
MÍN.: 14 °C
ÁREA METROPOLITANA:
MÁX.: 18 °C
MÍN.: 16 °C
Para el domingo, Cisneros prevé una mañana húmeda e inestable con mucha nubosidad, generando lluvias y lloviznas en las zonas centro, litoral y norte. Durante la tarde continuará el tiempo inestable con abundante nubosidad y precipitaciones aisladas, mientras que en la zona costera las lluvias comenzarían durante la noche.
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