UTE abrió un llamado a concurso para 32 administrativos en distintas unidades con salario de 56.000 pesos

UTE abrió un llamado a concurso de oposición y méritos para contratar a 32 administrativos en distintas unidades del país. Son 24 cargos en Montevideo, 2 en Maldonado, 2 en San José, 1 en Mercedes, 1 en Palmar, 1 en Rocha y 1 en Treinta y Tres.

La jornada es de 8 horas diarias, con derecho a descanso de 45 minutos al comenzar o finalizar la jornada. La remuneración nominal es de 56.325,21 pesos, y está prevista una compensación por desplazamiento a centrales de generación Palmar de 26.887 pesos.

Las tareas a realizar son:

Gestionar y realizar el seguimiento de expedientes y documentación administrativa, asegurando su correcta registración, archivo y control.

Procesar información administrativa, contable y comercial en forma electrónica o documental, realizando los informes que le sean solicitados.

Atender y canalizar consultas internas y externas, brindando soporte administrativo y asesoramiento.

Registrar y controlar incidencias del personal, manteniendo actualizada la información necesaria para los procesos administrativos. Los requisitos excluyentes son: Ser ciudadano/a natural o legal (Art. 76 de la Constitución de la República). En el caso de los/as ciudadanos/as legales podrán inscribirse aquellos/as que cuenten con la carta de ciudadanía expedida con tres años de antigüedad contados hasta el plazo de inscripción del presente llamado.

Tener como mínimo 18 años al cierre del plazo de inscripción.

Tener secundaria completa sin materias pendientes (de cualquier orientación) o ser egresado/a de DGETP (ex – UTU) del curso de Bachillerato Tecnológico en Gestión y Administración o planes anteriores (EMT Administración y BP Administración).

Se valorará en forma diferencial ser egresado/a de DGETP (ex UTU).

Al momento de la toma de posesión del puesto el/la postulante que resulte seleccionado/a, no podrá poseer puesto o función pública remunerada, excepto el de docente, no pudiendo tener una acumulación mayor a 60 horas semanales entre ambas actividades. Además, se valorará: Poseer conocimientos vinculados con las tareas a desarrollar en el puesto, así como, planillas de cálculo, procesadores de texto, correo electrónico e internet.

Se tomarán en consideración solo aquellos cursos que tengan comprobantes que respalden la aprobación correspondiente.

Experiencia laboral relacionada con el puesto a cubrir. Las inscripciones se reciben a través de un formulario en la página web de UTE hasta las 16 horas del martes 4 de agosto de 2026. La documentación se deberá entregar entre el 26 de agosto y el 2 de setiembre.

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