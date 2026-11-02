Violenta rapiña en una estación de servicio de Cerrito: uno de los delincuentes fue imputado con prisión

Dos delincuentes con cascos llegaron corriendo a una estación de servicio ubicada en la calle San Martín, en el barrio Cerrito, y cometieron una rapiña contra los trabajadores. Ocurrió cerca de las 23:45 del 27 de octubre.

Uno de los hombres comenzó a forzar violentamente la puerta de vidrio del minimercado, que a esa hora estaba cerrado. Ante la agresividad de los delincuentes, un cliente que estaba cargando combustible huyó del lugar con el surtidor todavía conectado a su vehículo.

Los rapiñeros se dirigieron hacia un trabajador y lo obligaron a abrir el minimercado. Una vez adentro, uno de ellos lo amenazó y le exigió el dinero de la caja registradora, mientras el otro se llevaba distintos objetos de una góndola.

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Tras hacerse con el dinero y varias botellas de alcohol, ambos huyeron.

La investigación quedó a cargo de personal de la Seccional 12. Luego de varios días de tareas de análisis e inteligencia, los policías lograron identificar a uno de los autores, señalado como quien actuó de forma más violenta y amenazó al trabajador.

Con la identificación del sospechoso, la Justicia dispuso órdenes de allanamiento y detención. En uno de los procedimientos, la Policía logró detenerlo.

El hombre, de 43 años, fue imputado por un delito de rapiña especialmente agravada y otro de hurto. También era investigado por varios hurtos.

Como medida cautelar, la Justicia dispuso su prisión preventiva por 120 días, mientras continúa el proceso judicial.

La Policía busca ahora al segundo delincuente que participó en la rapiña.