Dos trabajadores fueron rapiñados este martes de tarde en el barrio Marconi.

Fuentes de la investigación indicaron a Subrayado que los repartidores llevaban unos 70 paquetes para distribuir cuando fueron interceptados.

Los delincuentes se llevaron todo, hasta la camioneta que luego dejaron abandonada.

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La Policía recuperó la camioneta en José Iraola e Itacumbú, a seis cuadras de donde ocurrió la rapiña.

Trabajan en el caso personal de Guardia Republicana y de Investigaciones de zona operacional III.