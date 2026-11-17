Dos trabajadores fueron rapiñados este martes de tarde en el barrio Marconi.
Trabajadores fueron rapiñados en el Marconi; delincuentes se llevaron 70 paquetes y la camioneta, luego la abandonaron
La Policía recuperó la camioneta en José Iraola e Itacumbú, a seis cuadras de donde ocurrió la rapiña. Se analiza la escena para dar con los responsables.
Fuentes de la investigación indicaron a Subrayado que los repartidores llevaban unos 70 paquetes para distribuir cuando fueron interceptados.
Los delincuentes se llevaron todo, hasta la camioneta que luego dejaron abandonada.
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La Policía recuperó la camioneta en José Iraola e Itacumbú, a seis cuadras de donde ocurrió la rapiña.
Trabajan en el caso personal de Guardia Republicana y de Investigaciones de zona operacional III.
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