Violencia de género: "No hay ley más incumplida que la 19.580", dijo Teresa Herrera y reclamó que sea prioridad política

La especialista en violencia de género Teresa Herrera aseguró que no existen las denuncias falsas de las víctimas y volvió a señalar las carencias de la ley de violencia hacia las mujeres, que lleva 7 años de aprobada , pero con recursos muy limitados.

En diálogo con Arriba Gente, señaló que la ley implica sensibilizaciones, capacitaciones, presupuesto, en definitiva decisiones políticas. "El problema no es la ley, el problema es la implementación de la ley", indicó.

Herrera señaló que no existen tales denuncias. "Las mujeres que hacen denuncia no pasan bien (...) es imposible pensar que alguien alegremente va a hacer una denuncia porque sí ", dijo. Y agregó: "No hay ley más incumplida que la 19.580".

La especialista aseguró que no conoce estadísticas con este tipo de denuncias y que si realmente están que se prueben.