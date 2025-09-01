Violencia alrededor del Liceo 17: estudiantes y funcionarios se movilizan y director confirma portero

El Liceo 17 , ubicado en Fernández Crespo y Hocquart –a una cuadra del Palacio Legislativo – ha quedado en medio de episodios violentos en la última semana. El martes y el viernes dos alumnos fueron apuñalados allí.

Según dijo uno de los heridos, quien lo apuñaló fue un estudiante de otro centro educativo.

Esos episodios violentos derivaron en una movilización convocada por estudiantes, padres y funcionarios del liceo 17 este lunes. Pidieron un servicio de portería y seguridad en la zona.

LICEO MOVILIZA Funcionarios y estudiantes se movilizaron este lunes.

El director del centro, Sebastián Mendieta, reconoció que hay una "ola de vandalismo" en la zona y confirmó el servicio de portería. Aseguró a Subrayado que se reunió con las autoridades policiales para pedir más patrullaje en el entorno del liceo. Le respondieron, afirmó, que hay pocos patrulleros para eso.

Tanto los funcionarios como el director coincidieron en que una plaza ubicada cerca es el punto de encuentro entre estudiantes y otras personas ajenas al centro. Mendieta pidió a las familias que los alumnos se vayan a sus casas o se alejen del lugar tras finalizar su horario de clases.

El núcleo de trabajadores del liceo había emitido incluso un comunicado en el que hacía mención a eso y a toda la situación que atravesaron ellos y los estudiantes en los últimos días.