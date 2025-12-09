Defensa e Inisa firman acuerdo que habilita trabajo conjunto para capacitar e insertar laboralmente a jóvenes infractores

En los próximos días el Ministerio de Defensa Nacional y el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente ( Inisa ) firmarán un acuerdo que habilitará el trabajo conjunto para la capacitación e inserción laboral de jóvenes en conflicto con la ley.

El Ministerio de Defensa Nacional ofrecerá al Inisa las capacidades de sus unidades y sus tres Fuerzas para formar jóvenes en diferentes oficios.

Estará centrado en actividades como la equitación a través del Ejército, formación en mecánica naval con la Armada Nacional y formación en mecánica aeronáutica de la mano de la Fuerza Aérea.

El presidente Yamandú Orsi hizo referencia a este tema en el almuerzo de ADM de este martes. "Recuerdo en algún momento tomar gente de INAU o de Inisa para trabajar. Creo que se hizo ahora en Canelones. Ahí es raro que el empresariado no te traiga soluciones, ocurre, pasa. Yo incluso dije el otro día y pasó medio como desapercibido que hasta el Ministerio de Defensa está comprometido a trabajar en esto. La ministra Lazo se reunió con Jaime y estuvieron hablando de esto. Tuve la oportunidad de hablar con gente de Ministerio de Defensa, desde ahí también se puede dar una mano".

Por su parte, la ministra de Defensa Nacional dijo que las diferentes Fuerzas tienen capacidades para brindar, además de los convenios que ya existen con la UTEC. "Para nosotros cualquier punto de apoyo que podamos darle a esos jóvenes a la hora de que puedan continuar su vida de otra manera, nos parece fundamental", destacó.

El presidente del Inisa, Jaime Saavedra, comentó que están muy ilusionados y que hay muchos objetivos posibles. "Primero hay un objetivo formativo, el Ejército está en todo el territorio nacional, es la única institución que está en la tierra, en el aire y en el mar y puede brindar capacitaciones en múltiples aspectos", indicó.

El jerarca señaló que hay un tema cultural muy importante ya que cultiva el respeto por la autoridad, a la institución, a la disciplina, temas que para los jóvenes del Inisa es muy importante.