Rigen tres nuevas categorías laborales para empleadas domésticas: "Es un logro muy importante", dijo el sindicato

Este 1° de julio comenzaron a regir las nuevas categorías laborales para las trabajadoras domésticas. El sindicato consideró esta medida como un logro importante para el sector.

A la categoría general, (que incluye orden y limpieza, lavado y planchado, cuidado de mascotas, y otras tareas) le corresponderá un salario mínimo de $32.051 y de $168,6 la hora.

La categoría cocina, que comprende la elaboración y manipulación de alimentos, tendrá un salario mínimo de $33.796 y de $177,7 la hora.

La categoría cuidados, que implica el cuidado directo de personas, contará con un salario mínimo de $34.885 y de $183,5 la hora.

La tarea que ocupe más del 50% de la jornada determinará la categoría de cada trabajadora.

Previo a esta medida, las empleadas domésticas tenían un salario mínimo de $31.178 mensuales por 44 horas semanales o $164 por hora.

Desde el Sindicato de Trabajadoras Domésticas, Laura Rivero, dijo a Subrayado que es un logro muy importante y que hace años las vienen reclamando. En el 2008 se pusieron sobre la mesa en los Consejos de Salario y el año pasado lograron conseguir tres categorías para el sector.

Las trabajadoras domésticas también alcanzaron cambios referentes al presentismo, a la licencia por cuidados y por salud mental.

"Ahora logramos que si faltamos una vez en esos seis meses, no se nos descuente todo el presentismo y la licencia agregamos un día más por el cuidado de nuestros hijos y de nuestros padres, y tres horas para licencia por salud mental", comentó.