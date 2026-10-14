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PRONÓSTICO NUBEL CISNEROS

Viernes de tarde comienza a mejorar por el suroeste, domingo disfrutable y próxima semana temperaturas en ascenso

El meteorólogo Nubel Cisneros indicó que hasta el viernes no hay cambios con respecto a las condiciones del tiempo; siguen las lloviznas y la humedad.

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El meteorólogo Nubel Cisneros anunció que el viernes en horas de la tarde comienza a mejorar por el suroeste del país y que la próxima semana vendrían condiciones más disfrutables, por el momento sin lluvias.

"Hasta el viernes no hay cambios. Seguimos con las mismas condiciones, lluvias, lloviznas", dijo. Y agregó: "Recién el viernes en la tarde lentamente va a empezar a mejorar por la zona suroeste del país".

Cisneros alertó a los conductores porque la humedad deja el pavimento resbaladizo, además de reducir la visibilidad.

Siguen las lluvias toda la semana. Foto: FocoUy
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Lluvias y lloviznas aisladas, la constante de esta semana hasta nuevo aviso, confirma Nubel Cisneros

"Especial cuidado a los conductores, especialmente en horas de la noche", apuntó.

Para las primeras horas del sábado quedarán algunas lloviznas, pero se despeja en la tarde y el domingo estará muy disfrutable.

En lo que respecta a la semana que viene, pronosticó que las temperaturas irían en ascenso desde el lunes.

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