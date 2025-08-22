Viernes de movimiento intenso en Tres Cruces con 1.300 servicios por el fin de semana largo

Este viernes, fue una jornada de movimiento intenso en la terminal de ómnibus de Tres Cruces por el fin de semana largo, por el feriado del 25 de agosto.

Entre las 16 y las 19 horas se concentró la mayor cantidad de servicios y de personas por la principal terminal de pasajeros del país, afirmó el jefe de la torre de control de Tres Cruces, Pablo Saraví.

El viernes cierra con 1.300 servicios, entre arribos y partidas. Este año, se notó una gran cantidad de coches con destino a Buenos Aires, casi 70 coches, indicó. También se registró una mayor afluencia hacia el norte con destino a Artigas, Salto, Rivera y Paysandú, así como rumbo a Colonia y Maldonado, principalmente hacia Punta del Este y Piriápolis.

Saraví destacó la presencia de empresas de excursiones, que no tienen agencia en la terminal, pero utilizan sus servicios para partidas. Entre el viernes y el sábado, habrá unas 30 salidas con destinos internacionales como Argentina y Brasil, y nacionales como a las termas, entre otros.

Este viernes, se dio el día de mayor movimiento por partidas, que se repetirá pero en menor cantidad en el entorno del mediodía del sábado. En cuanto al retorno, que habitualmente se produce el domingo de noche, se desplazará a última hora del lunes y primeras horas de la madrugada del martes.