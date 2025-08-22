"Es en honor al símbolo que significa": inauguran nuevas luminarias en el centenario del Palacio Legislativo

Inauguraron nuevas luminarias que rodean el Palacio Legislativo , como parte de la celebración del centenario del edificio.

La vicepresidenta Carolina Cosse estuvo presente en la inauguración, donde se vio al palacio teñido de blanco, azul, fucsia, por las distintas luces.

"Es en honor al símbolo que significa el Palacio Legislativo, por su edificio, pero sobre todo por su contenido. Es la casa de la democracia, lo estamos iluminando para que se vea de todos lados, todo alrededor, y nos va a permitir acompañar distintos eventos de la ciudad y del Uruguay", dijo Cosse, presidenta del Senado.

"Siempre la luz trae cosas buenas, para el Uruguay y para el barrio", añadió. El trabajo fue conjunto con la Intendencia de Montevideo, informó la vicepresidenta.

"La celebración del aniversario del Palacio Legislativo recién empieza", aseguró.