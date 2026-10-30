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EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Viernes con lluvias y tormentas desde la mañana, que se extienden al sábado con ascenso de temperatura

Nubel Cisneros prevé mal tiempo, con lluvias y tormentas este viernes, que siguen el sábado con marcado ascenso de temperatura. El detalle día a día del fin de semana.

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Nubel Cisneros prevé mal tiempo, con lluvias y tormentas este viernes, que siguen el sábado con marcado ascenso de temperatura: máximas cercanas a los 30ºC en el norte.

De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes se presenta fresca y húmeda con mucha nubosidad desmejorando por el suroeste con lluvias, lloviznas y tormentas aisladas. La tarde seguirá templada a cálida con nubosidad variable, persistiendo lluvias y lloviznas aisladas con ocasionales tormentas, presentando periodos de mejoras parciales.

El sábado la mañana seguirá inestable con lluvias y lloviznas aisladas, mejorando gradualmente por el suroeste. La tarde seguirá templada a cálida con nubosidad variable, manteniéndose inestable en las primeras horas la frontera este.

pronostico de lluvias y tormentas hasta el sabado inclusive, cuando mejora desde el sur, informa nubel cisneros
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Pronóstico de lluvias y tormentas hasta el sábado inclusive, cuando mejora desde el sur, informa Nubel Cisneros

El domingo tendremos un inicio de jornada fresca con nieblas y neblinas aisladas. En la tarde continuará el tiempo templado a cálido, con cielo parcialmente nublado, desmejorando nuevamente en la noche.

Viernes 30

Zona Norte: máxima 28º y mínima 12º

Zona Sur: máxima 23º y mínima 12º

Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 14º

Sábado 31

Zona Norte: máxima 29º y mínima 14º

Zona Sur: máxima 25º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 22º y mínima 14º

Domingo 1 de noviembre

Zona Norte: máxima 28º y mínima 12º

Zona Sur: máxima 25º y mínima 12º

Zona Metropolitana: máxima 23º y mínima 14º

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