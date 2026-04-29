Padres del Jardín 306 denuncian presencia de ratas; Caggiani dijo que volverán a fumigar y que el lunes retoman las clases

Padres del Jardín de Infantes N° 306, ubicado en la avenida Millán 4880, denuncian la presencia de roedores en el centro educativo.

"Estuvimos del lunes al miércoles con roedores", dijo una de las madres a Subrayado.

Los padres comentaron que recibieron la noticia el pasado lunes, el martes se aplicaron trampas en distintos lugares del jardín y este miércoles les solicitaron que retiraran a sus hijos antes de finalizar el horario hasta el próximo lunes debido a la aplicación de sustancias para la desratización.

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"No nos indicaron la magnitud de lo que estaba sucediendo (...) en el correr de las jornadas nos fueron informando que el comedor quedaba clausurado momentáneamente y que se les iba a ofrecer a los chicos fruta en la mañana y en la tarde y al mediodía iban a comer un refuerzo de fiambre porque no podía cocinar", explicó una de las madres.

Y agregó: "En el día de hoy concurrimos a la escuela (...) y la situación como que había empeorado y al mediodía nos pidieron que los fuéramos a retirar, que habían conseguido después de varios movimientos del personal docente junto con los padres de la comisión fomento, que fueran a fumigar".

Por su parte, el presidente del Codicen Pablo Caggiani, dijo a Subrayado que el lunes se retoman las clases con normalidad, "salvo que haya algún ratón que no se quiera ir".

El jerarca indicó que se trata de un predio muy grande y que la primera fumigación no dio los efectos esperados por lo que volverán a fumigar.

"Esperemos que el lunes los roedores no estén más en el jardín", agregó.

Caggiani señaló que todas las escuelas del país tienen un procedimiento apenas aparece un roedor, que implica el trabajo con las intendencias y municipios y si es necesario la contratación de una empresa.