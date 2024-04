Viera dijo que plebiscito de Ciudadanos los tomó "por sorpresa"; para Silva es un tema de transparencia

El precandidato por Ciudadanos, Silva, indicó primero que “no puede haber descalificación personal o hacer acusaciones, insinuaciones, de la naturaleza que se hicieron" y que "no lo merece la bancada" del sector.

"No lo merecemos nosotros, que lo que estamos haciendo es defender un proyecto presentado en el Senado por Adrián Peña, pero además, que lo creemos firmemente, que es el centro de la discusión: transparencia sí o transparencia no", remarcó.

Por su parte Viera, que recibe el apoyo de Coutinho de cara a las internas, afirmó que ya quedó planteado lo que piensa el sector y que están estudiando el plebiscito. Aseguró que están de acuerdo con "el fondo de la cuestión".

“Pero estamos estudiando esta medida que nos tomó de sorpresa y que significa seguir tocando la Constitución y metiendo en la Constitución todo lo que tenemos diferencias y no conseguimos ocasionalmente mediante las mayorías necesarias en las leyes”, agregó.

Además, señaló que están estudiando la redacción de una propuesta "que no es la que se ha presentado". “Creo que no fue bueno que no se nos consultara”, remarcó.

En ese sentido, Robert Silva cuestionó “cuál era el argumento para no votar".

"Es un tema de constitucionalidad. Entonces ahora presentamos una enmienda constitucional", dijo y agregó: "Está salvada la objeción. Así que ahora creo que los legisladores van a firmar y la gente va a resolver: quiere concurso o quiere ingreso a dedo".