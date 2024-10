"Viene avanzando a pasitos de tortuga", dijo Lucía Topolansky sobre la salud de José Mujica

“Los que estamos todo el día con él notamos esos avances, pero no son avances espectaculares. Por ese camino va a ir saliendo”, sostuvo.

“Está siguiendo lo que pasa en la realidad y a veces también se calienta, lo cual es un buen síntoma”, agregó.

Mujica tiene una fibrosis que se generó en el esófago como consecuencia de la radioterapia a la que fue sometido.

LA CAMPAÑA

La exvicepresidenta también se refirió a la campaña política y dijo que tiene “sugerencias” para hacerle a Yamandú Orsi respecto a las carteras en caso de que sea gobierno, aunque no dio nombres ni mayores detalles a la prensa.

Además, opinó sobre la campaña de Andrés Ojeda, a quien dijo no conocer personalmente, pero lo comparó con un expresidente: "No es el primero que le da a la cuestión física, porque (Jorge) Pacheco era boxeador. Fue el que hizo, lo que ahora llaman la barbacoa de Suárez (por la residencia Presidencial) era el tatami de Pacheco, donde entrenaba. El problema que este Ojeda es medio rabanito, no sé cuánto de blanco y cuánto de colorado".

Luego dijo que el Partido Colorado "tiene dos propuestas bastante distintas", en referencia a la participación de Pedro Bordaberry en la campaña.

Por otra parte, habló de "la interna de la coalición" y dijo que se cuestiona el programa del Frente Amplio, pero que "todavía no conocemos" el de la coalición una vez pase octubre.

CASO CARRERA

Al ser consultada sobre si el caso de Charles Carrera, quien renunció al Senado tras un pedido de desafuero, afectó la campaña del Frente Amplio, Topolansky consideró que no y habló sobre el hecho de que es la misma fiscal que archivó la denuncia por el puerto de Montevideo.

“La única discrepancia que tuve con el archivo del caso -del puerto- es que el delito de abuso de funciones que no le quiso poner a Curbelo, es el que aparece ahora a Carrera. Es un delito que está discutido si conviene mantenerlo en el Código Penal o no. Por abuso de funciones fue por lo mismo que procesaron a Sendic, por el mismo hecho exactamente que el de Curbelo, tomaron decisión antes que el Directorio. A Sendic se lo aplicaron, a Curbelo se lo perdonaron”, expresó.

Además, dijo que durante el tratamiento de la renuncia de Carrera en el Senado, el Partido Nacional “quiso armar un poco de escándalo” pero que “no tuvo eco, está bastante debilucha la bancada”.