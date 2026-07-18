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IMÁGENES DE LOS CUANTIOSOS DAÑOS

Videos y fotos del temporal en Salto: vecinos registraron los destrozos este sábado de madrugada

Vecinos de Salto publicaron en redes sociales fotos y videos de los destrozos que causó el fuerte temporal de la pasada madrugada. Árboles, techos y columnas caídas en la ciudad.

Destrozos en Salto por el temporal. Foto: publicada en redes sociales y compartida por medios y portales locales (Explorando Salto, Rivera Noticias).

Destrozos en Salto por el temporal. Foto: publicada en redes sociales y compartida por medios y portales locales (Explorando Salto, Rivera Noticias).

Decenas de árboles y columnas del alumbrado público caídas; voladura de techos, carteles y mobiliario urbano destrozado, es el saldo de un fuerte temporal ocurrido en Salto durante la madrugada de este sábado.

La Policía y Bomberos locales confirmaron el fallecimiento de una mujer que circulaba en moto cuando fue impactada por una chapa que voló con el viento.

En las últimas horas vecinos registraron los daños y publicaron fotos y videos en redes sociales, los que fueron recogidos por portales y medios locales.

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