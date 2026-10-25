Un montevideano fue detenido en Fray Bentos con tres kilos de cocaína en una mochila

Un delincuente de 48 años, oriundo de Montevideo, fue detenido en la ciudad de Fray Bentos (Río Negro) por llevar en su mochila 3,3 kilos de cocaína.

Policías que patrullaban la zona de Bulevar Artigas y Ceibal observaron a un hombre en actitud sospechosa, que llevaba una mochila. Al identificarlo y hacerle un registro, los efectivos le incautaron la droga, que estaba acondicionada en forma de ladrillo.

El hombre, que tiene antecedentes penales, fue arrestado en el lugar y se le incautó un celular y dinero. Quedó a disposición de la Fiscalía de 2.° Turno local.