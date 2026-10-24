Un hombre de 32 años y un adolescente de 14 que iban en moto chocaron contra un camión y sufrieron lesiones graves

La moto quedó tirada en la ruta tras chocar de atrás al camión detenido. Foto: Policía Caminera.

Dos ocupantes de una moto sufrieron lesiones graves al chocar de atrás a un camión que estaba detenido en el kilómetro 42 de ruta 5, en Canelones.

El grave accidente ocurrió minutos antes de las 10 de la mañana de este sábado, informa Policía Caminera.

El camión estaba detenido sobre la banquina, en dirección al sur, cuando la moto lo impacta de atrás con sus dos ocupantes.

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La moto era conducida por un hombre de 32 años, y tenía como acompañante a un adolescente de 14. Ambos iban con casco, y según el informe de Policía Caminera resultan "politraumatizados graves".

"El responsable del camión, un hombre de 55 años, arroja un resultado cero a la espirometría", dice el comunicado oficial.