RECIBÍ EL NEWSLETTER
En RUTA 5 de CANELONES

Un hombre de 32 años y un adolescente de 14 que iban en moto chocaron contra un camión y sufrieron lesiones graves

El accidente ocurrió este sábado de mañana en el kilómetro 42 de ruta 5, cuando la moto chocó de atrás al camión que estaba detenido. Los dos ocupantes de la moto con heridas graves.

La moto quedó tirada en la ruta tras chocar de atrás al camión detenido. Foto: Policía Caminera.

La moto quedó tirada en la ruta tras chocar de atrás al camión detenido. Foto: Policía Caminera.

Dos ocupantes de una moto sufrieron lesiones graves al chocar de atrás a un camión que estaba detenido en el kilómetro 42 de ruta 5, en Canelones.

El grave accidente ocurrió minutos antes de las 10 de la mañana de este sábado, informa Policía Caminera.

El camión estaba detenido sobre la banquina, en dirección al sur, cuando la moto lo impacta de atrás con sus dos ocupantes.

Foto: Subrayado. Don Pedro de Mendoza y Camino Trabal, Toledo Chico, Montevideo.
Seguí leyendo

Mataron a un joven de 18 años para robarle una moto en Toledo Chico: lo balearon en una axila

La moto era conducida por un hombre de 32 años, y tenía como acompañante a un adolescente de 14. Ambos iban con casco, y según el informe de Policía Caminera resultan "politraumatizados graves".

"El responsable del camión, un hombre de 55 años, arroja un resultado cero a la espirometría", dice el comunicado oficial.

Temas de la nota

Lo más visto

video
DOS MOTOS FUERON INCAUTADAS

Video: robo piraña a joyería dentro de un shopping este sábado de mañana, llegaron en motos y con cascos
JUICIO ORAL

Fiscalía confirmó pedido de 45 años de prisión para mujer que mató a golpes a una de sus mellizas de 9 meses
REPORTÓ POLICÍA CAMINERA

Motorhome chocó con un camión en ruta 1: una mujer murió y dos hombres fueron trasladados a centros médicos
CHACARITA DE LOS PADRES

Capturaron a Agustín Cuello, que había fugado del Inisa, donde estaba internado por varios homicidios
En RUTA 5 de CANELONES

Un hombre de 32 años y un adolescente de 14 que iban en moto chocaron contra un camión y sufrieron lesiones graves

Te puede interesar

Flávio Bolsonaro y Lula Da Silva en el primer debate televisado. Foto: AFP
¿Qué dicen las últimas encuestas?

Lula Da Silva o Flávio Bolsonaro: Brasil elige presidente este domingo en un final cabeza a cabeza según las encuestas
La moto robada al joven de 18 años en Toledo Chico fue hallada luego incendiada. Foto: Subrayado.
LA RAPIÑA Y HOMICIDIO FUE EL MARTES 20

Dos adolescentes de 16 y 15 años imputados por el homicidio de un joven para robarle la moto, cerca de Toledo Chico
Video: robo piraña a joyería dentro de un shopping este sábado de mañana, llegaron en motos y con cascos video
DOS MOTOS FUERON INCAUTADAS

Video: robo piraña a joyería dentro de un shopping este sábado de mañana, llegaron en motos y con cascos

Dejá tu comentario