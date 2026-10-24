Dos ocupantes de una moto sufrieron lesiones graves al chocar de atrás a un camión que estaba detenido en el kilómetro 42 de ruta 5, en Canelones.
Un hombre de 32 años y un adolescente de 14 que iban en moto chocaron contra un camión y sufrieron lesiones graves
El accidente ocurrió este sábado de mañana en el kilómetro 42 de ruta 5, cuando la moto chocó de atrás al camión que estaba detenido. Los dos ocupantes de la moto con heridas graves.
El grave accidente ocurrió minutos antes de las 10 de la mañana de este sábado, informa Policía Caminera.
El camión estaba detenido sobre la banquina, en dirección al sur, cuando la moto lo impacta de atrás con sus dos ocupantes.
Seguí leyendo
Mataron a un joven de 18 años para robarle una moto en Toledo Chico: lo balearon en una axila
La moto era conducida por un hombre de 32 años, y tenía como acompañante a un adolescente de 14. Ambos iban con casco, y según el informe de Policía Caminera resultan "politraumatizados graves".
"El responsable del camión, un hombre de 55 años, arroja un resultado cero a la espirometría", dice el comunicado oficial.
Lo más visto
DOS MOTOS FUERON INCAUTADAS
Video: robo piraña a joyería dentro de un shopping este sábado de mañana, llegaron en motos y con cascos
JUICIO ORAL
Fiscalía confirmó pedido de 45 años de prisión para mujer que mató a golpes a una de sus mellizas de 9 meses
REPORTÓ POLICÍA CAMINERA
Motorhome chocó con un camión en ruta 1: una mujer murió y dos hombres fueron trasladados a centros médicos
CHACARITA DE LOS PADRES
Capturaron a Agustín Cuello, que había fugado del Inisa, donde estaba internado por varios homicidios
En RUTA 5 de CANELONES
Dejá tu comentario