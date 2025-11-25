RECIBÍ EL NEWSLETTER
Tránsito cortado

Un auto cruzó en rojo en 18 de Julio y causó accidente múltiple en el cruce con Acevedo Díaz; tránsito cortado

El tránsito está cortado en 18 de Julio y Acevedo Díaz hacia el Centro. Una mujer embarazada que cruzaba la calle quedó golpeada tras el accidente y fue trasladada a un centro médico.

Foto: Subrayado. Accidente en 18 de Julio y Acevedo Díaz causa congestión de tránsito.

Un accidente de tránsito entre varios vehículos y que incluyó a peatones, ocurrió a las diez de la mañana de este martes en 18 de Julio esquina Acevedo Díaz, en el límite de los barrios Cordón y Tres Cruces.

De acuerdo con la información policial a la que accedió Subrayado, un auto Suzuki Swift cruzó con luz roja el semáforo existente en esa esquina y chocó a un repartidor de comidas que se trasladaba en moto.

La moto quedó debajo de un ómnibus de Cutcsa que estaba detenido junto a la vereda, porque allí hay una parada de ómnibus.

Tras el choque, una mujer embarazada que iba con un niño, cruzando la calle a pie, sufrió algunos golpes y fue trasladada a un centro médico.

El tránsito está siendo desviado en toda la zona, desde el Obelisco. Hacia el Centro, es posible tomar 18 de Julio solo después de Juan Paullier. La vía de desagote de tránsito es Colonia. Desde el Parque Batlle ya hay corte en la vía que llega hacia el Obelisco.

Resta que Policía Científica termine de hacer un relevamiento en el lugar.

image

(Captura Waze, tránsito en la zona a las 11:00 a. m.).

