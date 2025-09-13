RECIBÍ EL NEWSLETTER
ATAQUE A TIROS EN JARDINES DEL HIPÓDROMO

"Te voy a dar un chispazo": un hombre de 28 años está muy grave tras ser baleado en la cabeza

Le dispararon desde un auto en Lisboa y Montecarlo, en Jardines del Hipódromo. El ataque a tiros ocurrió a última hora de la tarde de este viernes. El Departamento de Homicidios investiga el hecho.

policlinica-jardines-del-hipodromo-ambulancia

“Te voy a dar un chispazo” gritaron desde adentro de un auto blanco antes de disparar varias veces contra la víctima en Lisboa y Montecarlo. Ocurrió a última hora de la tarde de este viernes. Así lo contó un testigo que le dijo a la Policía que estaba sentado allí con un familiar y con el hombre que resultó herido de gravedad.

El baleado fue trasladado en un patrullero en estado muy grave a la emergencia del Centro de Salud de Jardines del Hipódromo, donde se le diagnosticó una herida de arma de fuego en la cabeza, con orificio de entrada y salida de la bala y pérdida de masa encefálica.

Foto: Emiliano Gutiérrez, Subrayado.
Un joven de 19 años fue asesinado de varios disparos y un hombre de 34 herido de gravedad

De allí fue trasladado al Hospital Maciel, a donde concurrió, por la gravedad de la lesión, el Departamento de Homicidios de la Policía, que asumió la investigación del caso.

El último diagnóstico es que el hombre de 28 años baleado se encuentra con soporte vital con pocas expectativas de vida.

