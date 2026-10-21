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Victoria contó cómo se sintió al ver lo que pasó en Gran Hermano tras salir y habló de su proyecto a futuro

"Salí siendo una mujer distinta, realmente. Este mes que estuve ahí adentro cambié completamente. Voy a desconfiar más de la gente", aseguró.

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Victoria salió de Gran Hermano el lunes y este miércoles habló con Subrayado sobre su paso por la casa y lo que le dejó.

"Fue muy tenso, hubo momentos de muchas sensaciones, emociones. Soy una persona muy sentimental, así que lo viví bastante, lo sentí mucho", expresó.

Además, contó que quedó "indignada" con todo lo que le mostraron en piso sobre lo que ocurría dentro de la casa entorno a ella. "Pero es parte de, esto es un juego", expresó.

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"Salí siendo una mujer distinta, realmente. Este mes que estuve ahí adentro cambié completamente. Voy a desconfiar más de la gente", aseguró entre risas.

"Lo mejor de la convivencia es que hay momentos en los que aunque esté todo mal y te lleves mal con varias personas, los momentos de los almuerzos, las cenas, las meriendas, están todos juntos, y eso me parece lo más lindo", dijo.

Su sueño ahora es hacer locución y se propuso estudiar para eso.

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