Peores resultados en lectura y matemática, menos motivación y más distracción por celulares en alumnos de 3.° de liceo

Las pruebas Aristas 2025 que realiza el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) revelan datos negativos en varias áreas que indicen en una caída de los aprendizajes en 3.° de liceo (noveno grado desde la última reforma educativa), algo que se sostiene desde el 2018, dijo Martín Pasturino, presidente del directorio del instituto.

Además de un peor desempeño en lectura y matemáticas, donde no se cumplieron las metas fijadas por la ANEP para el 2025, se observa menos motivación de los alumnos para ir a clases, más distracción por el uso de celulares y peores condiciones de convivencia en los centros de estudio.

Las pruebas Aristas se realizan tanto en liceos públicos como privados y en centros de educación técnica (UTU).

Desempeños en lectura

El informe oficial indica que “la meta de la ANEP para 2025 era que al menos el 77% de los estudiantes alcanzara desempeños por encima del nivel 2 en lectura”, pero “la proporción de estudiantes que lo logró fue de 72%, 5 puntos porcentuales debajo de la meta”.

Además, “existen importantes desigualdades según el contexto socioeconómico y cultural de los centros”, dice el informe, y detalla: “En el contexto muy favorable, el 90,4% de los estudiantes alcanza desempeños superiores al nivel 2. En contraste, en el contexto muy desfavorable esa proporción es del 55,8%. La brecha es de 34,6 puntos porcentuales y se ha ido ampliando a lo largo del tiempo (era de 27,5 en la aplicación de 2018 y de 32,8 en la de 2022)”.

Desempeños en matemática

“En matemática, la ANEP fijó como meta 2025 que al menos el 36% de los estudiantes obtuvieran desempeños por encima del nivel 2. Sin embargo, el porcentaje fue de 30,6%”, señala el informe de Aristas.

Y agrega: “La desigualdad según contexto socioeconómico y cultural es más pronunciada en matemática que en lectura. En el contexto muy favorable el 60,6% de los estudiantes supera el nivel 2 y en el contexto muy desfavorable solamente el 12,5%. La brecha es de 48,1 puntos porcentuales y se ha mantenido estable en el tiempo”.

“Deterioro paulatino”

Como conclusión, el informe del Ineed señala que “la evolución de los desempeños de los estudiantes en lectura y en matemática muestra un deterioro paulatino entre las tres mediciones de Aristas. El porcentaje de estudiantes que no alcanzó el nivel 3 en lectura fue del 22,5% en 2018, del 24,8% en 2022 y del 28% en 2025. En matemática, fue del 63,1%, el 66,2% y el 69,4%, respectivamente”.

Factores asociados a la tendencia descendente de los desempeños

El informe identifica los factores que llevan a este peor desempeño, y señala como “uno de los hallazgos más relevantes” el “deterioro de la motivación y autorregulación del aprendizaje”. “Considerando la estrecha relación de estas habilidades con los desempeños académicos, este resultado constituye no solo un potencial factor explicativo de la tendencia negativa de los resultados, sino también una señal de alerta para el sistema educativo”, destaca el documento presentado este miércoles por las autoridades.

“Otro hallazgo relevante y con capacidad explicativa de los resultados es el deterioro de la convivencia en los centros. Esto se observa en el debilitamiento de los vínculos entre estudiantes y entre estudiantes y docentes. Los docentes de todos los tipos de curso perciben un empeoramiento entre 2018 y 2025 del comportamiento de los estudiantes en el aula”, dice el informe, y agrega: “Esta valoración comprende aspectos como la posibilidad de dictar las clases sin interrupciones, el nivel de atención de los estudiantes y el respeto hacia sus compañeros”.

Distracción

Con respecto a la atención que prestan los estudiantes en clase, “en 2025 los docentes y adscriptos identifican el uso de celulares con fines no académicos como el principal factor disruptivo de las prácticas de aula”.

Esto es reconocido por los alumnos: “El 65,8% de los estudiantes señala que el uso del celular afecta muchas veces o siempre el desarrollo de las clases”.

Además, “en cuanto a las características individuales de los estudiantes que se asocian con los desempeños, entre 2022 y 2025 descendió la proporción que aspira a alcanzar estudios universitarios y aumentó la de aquellos que se encuentran buscando empleo”.

Al mismo tiempo “se observa un deterioro relevante de los hábitos de lectura (el gusto por la lectura y el tiempo dedicado a leer)”.

Cantidad necesaria de docentes

El informe Aristas 2025 también hace referencia a la cantidad de docentes necesarios para el normal y correcto dictado de clases, y advierte que “según los directores, más del 60% de los liceos públicos no cuenta, al comienzo del año, con la cantidad de docentes necesaria para cubrir todos los grupos. Al final del año, esta situación aún afecta a casi el 50% de los liceos públicos”.

“Estos centros nuclean la mayor parte de la matrícula. En noveno, reciben al 66,2% de los estudiantes matriculados en ese grado. Según lo declarado por los adscriptos, durante 2025 hubo estudiantes que estuvieron un mes o más sin docente en alguna asignatura”.