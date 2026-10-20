Jessica, más allá de Gran Hermano: su familia, su marca de ropa y su faceta emprendedora

El domingo, Jessica Martínez logró bajar de placa en Gran Hermano Uruguay con apenas el 10% de los votos negativos del público. Pero detrás de la participante hay una historia de vida marcada por las dificultades, el esfuerzo y el espíritu emprendedor.

Tiene 36 años y una hija de 12, nació en Salto y creció en una familia numerosa, con 17 hermanos. Sobre su infancia ella contó que “no nací con privilegios, nací en un barrio muy pobre de la ciudad de Salto. Pasamos mal, pasamos hambre, pedimos, estuvimos en Inau".

Pero en su paso por esta institución Jessica aprendió a coser y hoy en día tiene su propia marca de lencería.

Bralette, su marca de lencería, cuenta con su propio atelier en Punta Carretas y allí trabajan ocho mujeres, una de ellas es Evangelina, que hoy está a cargo de la tienda y de las redes sociales de su hermana.

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