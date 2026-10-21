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ESTABA EN CTI de salto

Murió la mujer que había sido atacada por un perro pitbull de un familiar en Salto

La víctima, de 71 años, estaba internada desde hacía varios días, con sus piernas amputadas como consecuencia de las heridas.

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Falleció una mujer que fue atacada por un perro pitbull en su propia casa. La víctima permanecía internada en CTI en el Hospital de Salto y había sufrido la amputación de ambas piernas.

La mujer, que vivía en la calle Diego Lamas de Salto, fue atacada por un perro pitbull que era de un familiar suyo y al que conocía. En un momento en el que estaban solos, el animal la atacó y le causó heridas de gravedad en las piernas.

La víctima fue encontrada horas después, por uno de los familiares que llamó a la Policía y a la unidad de emergencia, para trasladarla hasta el Hospital de Salto.

una mujer de 71 anos esta internada con heridas y una fractura expuesta tras ser mordida por el pitbull de un familiar
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Una mujer de 71 años está internada con heridas y una fractura expuesta tras ser mordida por el pitbull de un familiar

Una vez en el centro asistencial, la operaron y le amputaron ambas piernas. La mujer quedó internada en el CTI y falleció en las últimas horas.

El caso está en Fiscalía, desde donde se ordenaron varias pericias para determinar las eventuales responsabilidades que correspondan en este caso.

El fatal desenlace se registró en las últimas horas y causó conmoción en el barrio donde vivía esta familia.

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