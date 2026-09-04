RECIBÍ EL NEWSLETTER
RETORNOS Y NOVEDADES

La primera lista de reservados de Diego Forlán para los partidos de la Selección Uruguaya en Fecha FIFA

Los partidos se juegan contra Japón, el 24 de setiembre, contra Corea del Sur el 28, y contra India el 6 de octubre.

Diego Forlán. Foto: AFP

Diego Forlán. Foto: AFP

La Selección Uruguaya informó este viernes la primera lista de reservados de Diego Forlán como director técnico.

Hay varios futbolistas reservados por primera vez en esta lista. Se destacan los goleros Sebastián Jaume de Albion y Thiago Cardozo de Belgrano. Alexander Barboza, un futbolista argentino nacionalizado uruguayo, que juega en el Palmeiras de Brasil. Además se suman Facundo Bernal, futbolista surgido en Defensor que juega en Beti de España, Santiago Homenchenko, formado en Peñarol, de gran presente en el Querétaro de México. Otro es Lucas Villalba, de breve paso por Nacional y actualmente en el Botafogo de Brasil.

También se dan varios retornos: Lucas Olaza, Marcelo Sarachi, Lucas Torreira y Miguel Merentiel de Boca Jr.

hinchas de danubio entraron a la cancha del charrua y agredieron a sus jugadores al final del partido
Seguí leyendo

Hinchas de Danubio entraron a la cancha del Charrúa y agredieron a sus jugadores al final del partido

La Celeste juega en setiembre y octubre en la Fecha FIFA, contra Japón, Corea del Sur e India.

La lista completa:

Los partidos se juegan contra Japón, el 24 de setiembre, contra Corea del Sur el 28, y contra India el 6 de octubre.

Temas de la nota

Lo más visto

video
TRES NIÑOS ATRAPADOS, RESCATADOS POR BOMBEROS

Accidente entre una camioneta que trasladaba niños en sillas de ruedas y un auto en Agraciada y Capurro
FACULTAD DE MEDICINA

Padre de la joven agredida en Medicina: "Casi sin mediar palabra la atacó, si no es intento de femicidio, ¿qué es?"
EN CAPILLA DE CELLA

Dos jóvenes crearon un santuario de animales en Canelones: el lunes rescataron a un chancho con dos días de vida
internacionales e interdepartamentales

Terminal de Punta del Este: vecinos juntaron más de 4.000 firmas en contra de decisión de la intendencia del no ingreso de coches
MINAS DE CORRALES

Operativos en comercios de Rivera permitieron incautar contrabando valuado en más de $1.500.000

Te puede interesar

Víctimas recibieron llamada minutos después: fiscal contó cómo actuaban abogados, policías e inspectores en caso Caranchos video
CANELONES

"Víctimas recibieron llamada minutos después": fiscal contó cómo actuaban abogados, policías e inspectores en "caso Caranchos"
MGAP confirmó caso de influenza aviar en aves de traspatio en el departamento de Colonia y dispuso medidas
TÉCNICOS TRABAJAN EN EL PREDIO

MGAP confirmó caso de influenza aviar en aves de traspatio en el departamento de Colonia y dispuso medidas
Diego Forlán. Foto: AFP
RETORNOS Y NOVEDADES

La primera lista de reservados de Diego Forlán para los partidos de la Selección Uruguaya en Fecha FIFA

Dejá tu comentario