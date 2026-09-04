La primera lista de reservados de Diego Forlán para los partidos de la Selección Uruguaya en Fecha FIFA

La Selección Uruguaya informó este viernes la primera lista de reservados de Diego Forlán como director técnico.

Hay varios futbolistas reservados por primera vez en esta lista. Se destacan los goleros Sebastián Jaume de Albion y Thiago Cardozo de Belgrano. Alexander Barboza, un futbolista argentino nacionalizado uruguayo, que juega en el Palmeiras de Brasil. Además se suman Facundo Bernal, futbolista surgido en Defensor que juega en Beti de España, Santiago Homenchenko, formado en Peñarol, de gran presente en el Querétaro de México. Otro es Lucas Villalba, de breve paso por Nacional y actualmente en el Botafogo de Brasil.

También se dan varios retornos: Lucas Olaza, Marcelo Sarachi, Lucas Torreira y Miguel Merentiel de Boca Jr.

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La Celeste juega en setiembre y octubre en la Fecha FIFA, contra Japón, Corea del Sur e India.

La lista completa:

Los partidos se juegan contra Japón, el 24 de setiembre, contra Corea del Sur el 28, y contra India el 6 de octubre.