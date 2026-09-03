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MINAS DE CORRALES

Operativos en comercios de Rivera permitieron la incautación de mercadería de contrabando valuada en más de $1.500.000

Efectivos de Aduanas incautaron más de 16.000 cigarrillos, más de 500 kilos de productos cárnicos y más de 2.500 botellas de bebidas alcohólicas.

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Efectivos de la Dirección Nacional de Aduanas llevó adelante operativos en el departamento de Rivera que permitieron la incautación de mercadería superior a $1.500.000.

Las inspecciones se realizaron en dos comercios de la localidad de Minas de Corrales, tras denuncias recibidas por la comercialización de mercadería de contrabando.

En el primero de los operativos, la Policía incautó 15.040 cigarrillos, 126 litros de aceites lubricantes, 1.537 botellas de bebidas alcohólicas, 370 kilogramos de productos cárnicos y chacinados, 353 paquetes de tabaco, 372 bebidas energizantes y 12 garrafas de súper gas; cuyo valor asciende el $1.218.166.

Foto: FocoUy. 
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En la segunda inspección, incautaron 1.020 cigarrillos, 1.105 botellas de bebidas alcohólicas, 159 kilogramos de productos cárnicos y 90 botellas de bebidas energizantes; valuado en $300.000.

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