MGAP confirmó caso de influenza aviar en aves de traspatio en el departamento de Colonia y dispuso medidas

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) confirmó este viernes un caso de influenza aviar en aves de traspatio en el departamento de Colonia. Hasta el momento, no se han detectado casos en aves comerciales.

"La detección se produjo a partir de la atención de una sospecha sanitaria ante la presencia de mortalidad en aves de diferentes especies. Si bien un test rápido realizado inicialmente había resultado negativo, se remitieron muestras al laboratorio oficial para completar el diagnóstico, cuyos análisis confirmaron la presencia del virus", informó el MGAP.

Técnicos de la Dirección General de Servicios Ganaderos trabajan en el predio y en la zona con la aplicación de medidas sanitarias, mientras se realiza la investigación epidemiológica para determinar el origen y la posibilidad de que esté vinculado a otros establecimientos.

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Desde el MGAP, aclaran que el consumo de carne de ave y huevos no representa riesgo para la salud humana. En tanto, se realiza junto al Ministerio de Salud Pública (MSP) el seguimiento de las personas que estuvieron expuestas a las aves afectadas.

Como medidas sanitarias, se dispuso: la interdicción del establecimiento afectado y restricción de movimientos, el sacrificio sanitario y disposición segura de las aves expuestas, la limpieza y desinfección del establecimiento y de los materiales potencialmente contaminados, la investigación epidemiológica y rastreo de posibles ingresos, egresos y contactos ocurridos durante las semanas previas, el refuerzo de la vigilancia sanitaria en la zona, y la intensificación de la vigilancia ante la aparición de mortalidad o sintomatología compatible.

A la población, se exhorta: no manipular aves enfermas o muertas, evitar el contacto de aves domésticas con aves silvestres, no trasladar aves enfermas o que hayan estado en contacto con aves con síntomas y notificar de inmediato a las autoridades competentes ante la presencia de aves enfermas, mortalidad inusual o hallazgos compatibles con la enfermedad.

Ante casos sospechosos, se debe dar aviso inmediato a la oficina de Servicios Ganaderos del MGAP más próxima, al correo electrónico: [email protected] o a través del celular 099 982 357. En Montevideo, en el Departamento Programas Sanitarios al teléfono 2220 4000 internos 152118 - 152114 o el Departamento Campo al teléfono 2220 4000 internos 152105 - 152106 - 152107.