Enrique Permuy denuncia que fue víctima de estafa a través de su cuenta del Banco República ( BROU ) y, hasta el momento, no ha tenido respuesta por parte de la institución financiera. Perdió 14 mil dólares y sacaron un préstamo a su nombre. Reconoció que hay distintos tipos de modalidades de estafa y no siempre es fácil darse cuenta. “Cuando me pasó, me quería morir", dijo este viernes a Subrayado Tarde . Y agregó: “Todo se veía muy normal, no vi afectado el movimiento de pagos con la tarjeta física".

Según Permuy, en el banco le dijeron que quienes se dedican a hacer estafas aplican la modalidad de espejo por eso él veía su cuenta tal como es. Luego, intentó efectuar un pago a través de su cuenta pero la misma no finalizó correctamente. “En el banco la única respuesta que tuve fue respecto al dinero. Me dijeron que el banco no se hacía responsable de eso, después de un tiempo que supuestamente investigaron. Y respecto al préstamo, no me han respondido, es como una investigación que corre en paralelo pero, en los hechos ya me descontaron la primer cuota de mi jubilación porque eso es automático”, expresó.