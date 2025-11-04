Vice primer ministro de China expresó a Orsi interés por el "milagro verde" de Uruguay y el fútbol de la Celeste

Orsi con el vice primer ministro de China, en la residencia de Suárez y Reyes. Foto: FocoUy

El presidente Yamandú Orsi recibió este martes de mañana en la residencia oficial del Prado a una delegación del gobierno de China encabezada por el vice primer ministro Ding Xuexiang.

El encuentro sirvió para avanzar en la firma de nuevos acuerdos de cooperación, dijo el canciller Mario Lubetkin en conferencia de prensa, donde anunció que Orsi “visitará China en los próximos meses”.

Ese viaje a China será “acompañado de una gran delegación de empresarios”, agregó el canciller, y adelantó que en esa misión oficial, de carácter comercial y político, “se firmarán más acuerdos de cooperación”.

En este sentido mencionó el interés expresado por el vice primer ministro en áreas como el cuidado del medio ambiente y el deporte, en particular el fútbol uruguayo.

“En China hay muchos hinchas de Uruguay y le gustaría colaborar en este tema”, dijo el canciller Lubetkin, citando al jerarca del gobierno chino.

“También mencionó “el milagro verde de Uruguay”, en referencia a la política de cuidado ambiental, destacó el canciller.