RECIBÍ EL NEWSLETTER
ORSI VIAJARÁ A CHINA

Vice primer ministro de China expresó a Orsi interés por el "milagro verde" de Uruguay y el fútbol de la Celeste

El presidente Orsi recibió a una delegación del gobierno de China encabezada por el vice primer ministro. El canciller Lubetkin confirmó que Orsi viajará a China en misión comercial y política.

Orsi con el vice primer ministro de China, en la residencia de Suárez y Reyes. Foto: FocoUy

Orsi con el vice primer ministro de China, en la residencia de Suárez y Reyes. Foto: FocoUy

Orsi-con-vice-primer-ministro-de-China

El presidente Yamandú Orsi recibió este martes de mañana en la residencia oficial del Prado a una delegación del gobierno de China encabezada por el vice primer ministro Ding Xuexiang.

El encuentro sirvió para avanzar en la firma de nuevos acuerdos de cooperación, dijo el canciller Mario Lubetkin en conferencia de prensa, donde anunció que Orsi “visitará China en los próximos meses”.

Ese viaje a China será “acompañado de una gran delegación de empresarios”, agregó el canciller, y adelantó que en esa misión oficial, de carácter comercial y político, “se firmarán más acuerdos de cooperación”.

donald trump y xi jinping se reunieron durante casi dos horas y acordararon reducir su disputa comercial
Seguí leyendo

Donald Trump y Xi Jinping se reunieron durante casi dos horas y acordararon reducir su disputa comercial

En este sentido mencionó el interés expresado por el vice primer ministro en áreas como el cuidado del medio ambiente y el deporte, en particular el fútbol uruguayo.

“En China hay muchos hinchas de Uruguay y le gustaría colaborar en este tema”, dijo el canciller Lubetkin, citando al jerarca del gobierno chino.

“También mencionó “el milagro verde de Uruguay”, en referencia a la política de cuidado ambiental, destacó el canciller.

Temas de la nota

Lo más visto

video
SINIESTRO EN MALDONADO

Padre de joven muerto en choque frontal en Los Arrayanes aseguró que el auto de su hijo iba bien y a 63 km/h
CON UNA BASE DE USD 680.000

Subastarán a favor de la Junta de Drogas la mansión de Punta del Este que era del narco González Valencia
MONTEVIDEO

Mataron a un adolescente de 15 años en Reducto: le dieron tres disparos el domingo y murió este lunes
PECULADO

Imputaron a funcionario de Junta de Lavalleja tras denuncia de faltante de dinero de la caja fuerte
INVESTIGACIÓN EN CURSO

"Betito" Suárez fue detenido este lunes en el Cerro de Montevideo

Te puede interesar

Betito Suárez fue detenido este lunes en el Cerro de Montevideo
INVESTIGACIÓN EN CURSO

"Betito" Suárez fue detenido este lunes en el Cerro de Montevideo
Balacera en Tres Cruces: jóvenes de 24 y 25 años heridos por otros dos que bajaron de un auto, dispararon y fugaron en moto
MONTEVIDEO

Balacera en Tres Cruces: jóvenes de 24 y 25 años heridos por otros dos que bajaron de un auto, dispararon y fugaron en moto
Se incendió un ómnibus en el km 13 de la ruta 5, en Montevideo video
VIDEO

Se incendió un ómnibus en el km 13 de la ruta 5, en Montevideo

Dejá tu comentario