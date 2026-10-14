Vice de Antel pidió disculpas por falla en conexión a Internet y aseguró que "ya está reparado el servicio"

El vicepresidente de Antel Páblo Álvarez pidió disculpas a los clientes de la empresa estatal de telecomunicaciones por la falla de varias horas que se registró el martes en la conexión a Internet.

En rueda de prensa dijo que la falla se debió a cuatro roturas simultáneas en cables y troncales de fibra óptica.

“Lo que queda claro es que hubo cuatro afectaciones a la red de fibra óptica de Antel y ninguna de ellas se debió a actividades que estuviese realizando Antel”, aseguró Álvarez, y explicó: “A la información que tenemos al día de hoy es que fueron en tres lugares, dos en ruta 9, uno en ruta 12, producto de la actividad de obras de vialidad que seguimos investigando, y una en Atlántida que fue producto de una construcción individual”.

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El jerarca dijo que la falla afectó a Montevideo “porque esta red se conecta con el aterrizaje del cable submarino, entonces el ancho de banda se vio afectado para los servicios de la capital”.

Aseguró que “a la noche (del martes) ya estaban todos restablecidos los servicios de fibra”, aunque agregó: “Nos quedaban quizás al día de hoy algunos servicios individuales”.

Sobre las causas del daño a los cables de fibra óptica dijo que siguen investigando, y que le pareció “extraño” que sucedan los cuatro cortes al mismo tiempo, el mismo día: “Nos parece extraño que haya sucedido en estas condiciones y seguimos averiguando. Errores pueden haber, sin duda”.

Y agregó: “No es habitual. Suele haber rotura de fibras pero no a la vez, en la misma zona. Vamos a seguir investigando, hicimos consultas con el Ministerio de Transporte”, dijo Álvarez.

En cuanto a la cantidad de clientes afectados dijo que fueron “más de 100.000 servicios”, pero insistió: “Lo importante es que ya fueron restablecidos”.