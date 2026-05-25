El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) reportó la atención de 3.443 personas en la noche del domingo y madrugada de este lunes en el marco de la alerta roja por frío extremo para atender a personas en situación de calle.
Operativo por frío extremo: fueron asistidas 3.443 personas y hubo siete detenciones por desacato
Del total, fueron 2.376 en Montevideo y 1.067 en el interior. Fueron 2.905 personas atendidas en refugios del Mides; 1.936 en Montevideo y 969 en el interior; y 538 personas en los centros de evacuación; 440 en Montevideo y 98 en el interior.
Del total, fueron 2.376 en Montevideo y 1.067 en el interior. Fueron 2.905 personas atendidas en refugios del Ministerio de Desarrollo Social (Mides); 1.936 en Montevideo y 969 en el interior; y 538 personas en los centros de evacuación; 440 en Montevideo y 98 en el interior.
Además, se realizaron 277 traslados y no hubo internaciones compulsivas. Sin embargo, hubo siete detenciones por desacato en Montevideo en el marco de la evacuación obligatoria de personas que pernoctan en las calles.
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En cuanto a la atención sanitaria, hubo 88 asistencias médicas y cuatro derivaciones a centros de salud, de acuerdo al informe diario del Sinae.
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