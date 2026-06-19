Un merendero de Puntas de Manga pide ayuda para garantizar la leche de 50 niños

El merendero “La Hermosa”, que funciona en la zona de Puntas de Manga, pide colaboración con alimentos para poder seguir funcionando.

La iniciativa que nació en el año 2018 hoy acompaña a muchas familias y a unos 50 niños. Cada jornada, al margen de brindar la merienda, también implica poder dar respuesta a distintas necesidades de los niños, como por ejemplo, vestimenta y calzado.

Desde el merendero también colaboran con las familias cuando ocurren incendios, que en invierno suelen aumentar.

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"Pero más nos enfocamos en que vengan por dos litros de leche y si no pueden venir, les arrimamos a las casas, a los barrios. Me muevo con otras personas que me ayudan y les llevamos. Dos litros de leche por familia y también el pan, que gracias Dios lo tenemos medio arreglado", dijo María Irisarri, del merendero.

En este momento la prioridad es garantizar la leche de la tarde.

Para colaborar, se puede llamar al 094822521.

"Leche en polvo es lo principal. Azúcar, cocoa, y si puede ser un alimento no perecedero, para hacer guiso, que acá no hacemos, pero ellos en las casas de repente las familias pueden hacerlo", indicó María.

Cuando María se mudó a Puntas de Manga, empezó a ver "mucha necesidad en las personas, en los niños sobre todo, al llevar a mis hijos a la escuela y al andar acá en los almacenes también, que a veces te pedía pan o leche, y entonces se nos ocurrió la idea de que podíamos hacer algo para ayudarlos o beneficiarlos con la leche".

Con ayuda de otras personas, se ha sostenido.