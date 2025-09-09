RECIBÍ EL NEWSLETTER
Ventas de vehículos cero kilómetro bajan en agosto, pero siguen arriba de las del año 2024

La suba interanual de las ventas en agosto fue de 2%, según cifras de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay.

VENTAS-DE-O-KM-ACAU

Las ventas de vehículos cero kilómetro sumaron 5.871 unidades en agosto, informó la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU). La cifra es inferior a la del mes previo, que había marcado un “pico” de ventas. De todas formas, las ventas de agosto se ubicaron 2% arriba de las del mismo mes de 2024.

En el acumulado anual y tomando las principales categorías (pasajeros, SUV y utilitarios) las ventas muestran una suba de 8,6%. El aumento refleja exclusivamente la fuerte suba en las ventas de deportivos utilitarios (SUV), que crecieron 42%. Las ventas de vehículos de pasajeros caen 3% y las de utilitarios 1,5%.

El crédito a las familias para compras de vehículos ha subido casi 40% en el último año, según cifras del Banco Central, alcanzando casi 1.200 millones de dólares.

