Ventas de vehículos cero kilómetro bajan en agosto, pero siguen arriba de las del año 2024

Las ventas de vehículos cero kilómetro sumaron 5.871 unidades en agosto, informó la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU). La cifra es inferior a la del mes previo, que había marcado un “pico” de ventas. De todas formas, las ventas de agosto se ubicaron 2% arriba de las del mismo mes de 2024.

En el acumulado anual y tomando las principales categorías (pasajeros, SUV y utilitarios) las ventas muestran una suba de 8,6%. El aumento refleja exclusivamente la fuerte suba en las ventas de deportivos utilitarios (SUV), que crecieron 42%. Las ventas de vehículos de pasajeros caen 3% y las de utilitarios 1,5%.

El crédito a las familias para compras de vehículos ha subido casi 40% en el último año, según cifras del Banco Central, alcanzando casi 1.200 millones de dólares.