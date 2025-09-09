Las ventas de vehículos cero kilómetro sumaron 5.871 unidades en agosto, informó la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU). La cifra es inferior a la del mes previo, que había marcado un “pico” de ventas. De todas formas, las ventas de agosto se ubicaron 2% arriba de las del mismo mes de 2024.
Ventas de vehículos cero kilómetro bajan en agosto, pero siguen arriba de las del año 2024
La suba interanual de las ventas en agosto fue de 2%, según cifras de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay.
En el acumulado anual y tomando las principales categorías (pasajeros, SUV y utilitarios) las ventas muestran una suba de 8,6%. El aumento refleja exclusivamente la fuerte suba en las ventas de deportivos utilitarios (SUV), que crecieron 42%. Las ventas de vehículos de pasajeros caen 3% y las de utilitarios 1,5%.
El crédito a las familias para compras de vehículos ha subido casi 40% en el último año, según cifras del Banco Central, alcanzando casi 1.200 millones de dólares.
Seguí leyendo
Índice Líder de Ceres sube 0,1% en agosto: es la decimotercera suba consecutiva e informe advierte por menor ritmo
Temas de la nota
Lo más visto
Policiales
"Pensamos que era un robo, pero no, un allanamiento": familia denuncia que Policía entró a su casa por error
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SCJ pidió información a Juzgado de Soriano para conocer cómo se procedió en el caso del hombre que mató a sus hijos
EL CRIMEN FUE EN SETIEMBRE DE 2024
Cae otro sospechoso de asesinar a "El gordo Mauro": fue detenido tras un llamado por disparos
allanamiento en paso carrasco
Robo a joyería: Policía halló otras motos usada por los ladrones, sus ropas y una granada
operativo antidrogas
Dejá tu comentario