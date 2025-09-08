Índice Líder de Ceres sube 0,1% en agosto: es la decimotercera suba consecutiva e informe advierte por menor ritmo

La actividad económica siguió creciendo en agosto según el Índice Líder de CERES (ILC) que subió 0,1%, la decimotercera suba consecutiva. Sin embargo, Ceres señala que “el registro confirma una desaceleración en el ritmo, por lo que las próximas tasas serán claves para determinar la tendencia de este trimestre”. El informe agrega que en esta segunda parte del año no se perciben señales que impulsen la economía, adicionales a las ya registradas en el primer semestre.