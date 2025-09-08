RECIBÍ EL NEWSLETTER
ACTIVIDAD ECONÓMICA

Índice Líder de Ceres sube 0,1% en agosto: es la decimotercera suba consecutiva e informe advierte por menor ritmo

La mayoría de las variables que componen el ILC dieron crecimiento. El informe agrega que en la segunda parte del año no se perciben señales que impulsen la economía

puerto-mdeo-anp-

La actividad económica siguió creciendo en agosto según el Índice Líder de CERES (ILC) que subió 0,1%, la decimotercera suba consecutiva. Sin embargo, Ceres señala que “el registro confirma una desaceleración en el ritmo, por lo que las próximas tasas serán claves para determinar la tendencia de este trimestre”. El informe agrega que en esta segunda parte del año no se perciben señales que impulsen la economía, adicionales a las ya registradas en el primer semestre.

Al mismo tiempo, el denominado Índice de Difusión (ID), que mide el porcentaje de variables que sube, fue 71% en agosto, lo que indica que la mayoría de las variables que componen el ILC dieron crecimiento.

El ILC es un indicador adelantado del nivel de actividad, que se utiliza para predecir cambios en el ciclo económico; no permite realizar proyecciones cuantitativas sino que prevé el signo de la evolución de la actividad económica.

actividad de comercios y servicios crecio en el segundo trimestre, y acumula seis trimestres positivos
