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MERCADO AUTOMOTOR

Venta de cero kilómetro creció en agosto 15% comparado con el mismo mes de 2025

La comercialización de vehículos superaron las ventas de los nafteros.

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La venta de vehículos cero kilómetro creció en agosto un 15% comparado con el mismo mes del año pasado. Los eléctricos son la mitad de las ventas del mes.

El mes pasado fueron comercializados 6.781 vehículos nuevos en Uruguay. El agosto de 2025 fueron 5.871 las unidades comercializadas. Pero una leva baja comparado con el mes pasado (julio 2026) que totalizó con 6.889 ventas.

Se vendieron 1.436 autos eléctricos y 666 a nafta. Además, SUV fueron comercializados 1.847 eléctricos y 1.195 a nafta.

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Las marcas más vendidas en el mes fueron BYD en autos, Geely en SUV y Hyundai en minibus.

De enero a agosto, se vendieron 51.295 vehículos.

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