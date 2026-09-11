"La guerra de bandas o ajustes de cuentas pone en riesgo al personal de la salud", advierte dirigente del sindicato de salud pública

El dirigente del sindicato de funcionarios de salud pública (FFSP) Martín Pereira se refirió al ataque a tiros contra una ambulancia el sábado pasado, que iba dirigido al paciente trasladado, según información que tiene el gremio, aunque para confirmarlo espera datos finales del Ministerio del Interior.

Pereira contó que el paciente trasladado y supuestamente objetivo del ataque a tiros sobre la ambulancia, se fue del hospital Maciel por sus propios medios y sin el alta médica a las 24 horas de haber ingresado.

El dirigente recordó que ya dentro del hospital de Durazno hubo un ataque con disparos de arma de fuego contra una persona que estaba en el lugar.

“La guerra de bandas o ajuste de cuentas pone en riesgo al personal de la salud”, alertó Pereira, quien señaló que deben ingresar cada vez a más barrios con custodia policial.