Venta de autos eléctricos superó por primera vez a los a nafta; secretarios de Estado discrepan sobre exoneraciones

La Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU) publicó los datos de venta de vehículos en el país; este mes se registró un hecho que jamás se había dado: por primera vez, se vendieron más autos eléctricos que a nafta en un mismo mes.

En mayo, se vendieron 6.495 vehículos cero kilómetro en Uruguay. Un 19% más que en el mismo mes del año anterior.

Además, por primera vez en un mismo mes, los eléctricos superaron a todos los demás.

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Se vendieron 2.671 a batería (43%) frente a 2.274 nafteros (37%). El resto se repartió entre los 923 híbridos (15%) y los 301 diésel (5%).

Desde la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay, Ignacio Paz dijo a Subrayado que Uruguay ha actuado productivamente en materia de infraestructura con la distribución de cargadores en todo el país. Además, al ser un país chico, con la autonomía de los vehículos se puede llegar a todos lados.

El aumento en la adquisición de los vehículos eléctricos en Uruguay traerá un nuevo desafío ambiental. Ante esta situación un equipo de la Udelar investiga cómo reciclar baterías.

BATERÍA DURACIÓN

El ingeniero químico, Santiago Seiler, explicó que cuando un vehículo eléctrico se incendia puede deberse a varias razones: una falla puntual del sistema porque no hubo un buen control de temperatura, alguna ruptura física por mal manejo de la batería, por mal uso, diseño o reacciones que ocurran dentro.

En este sentido, el equipo de la Udelar investiga cómo reciclar baterías. Seiler indicó que ingresaron a Uruguay el año pasado unas 4.000 toneladas de baterías, sumado a los vehículos híbridos se estima que suman unas 7.000 toneladas.