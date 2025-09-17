Venezuela inicia ejercicios militares en isla del Caribe en respuesta a Estados Unidos

Venezuela comenzó ejercicios militares en la isla La Orchila en el norte del país, como respuesta al despliegue de buques de guerra de Estados Unidos en el Caribe, anunció el miércoles el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López

Los ejercicios coinciden con un despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe sur con ocho buques de guerra para operaciones antinarcóticos que el gobierno de Nicolás Maduro califica de "asedio" y "amenaza".

"Van a haber despliegues de la defensa área con drones artillados, drones de vigilancia, drones submarinos (...) Vamos a implementar acciones de guerra electrónica", dijo Padrino López al señalar que Venezuela se defiende ante la "voz amenazante, vulgar" de Estados Unidos.

La televisión pública mostró imágenes de embarcaciones anfibias, equipos de artillería de fabricación rusa y buques de guerra desplegados en La Orchila, donde funciona una base de la Armada venezolana.

El martes, el presidente estadounidense Donald Trump informó que tres barcos supuestamente venezolanos con drogas han sido neutralizados en aguas del Caribe.

En los ejercicios, que se prolongarán durante tres días, participan 12 buques militares, 22 aeronaves y 20 peñeros de la "Milicia especial naval", detalló el vicealmirante de la Armada venezolana Irwin Raúl Pucci.

La isla la Orchila, un territorio de 43 kilómetros cuadrados, se encuentra a 97 millas náuticas del estado venezolano La Guaira y cerca de donde Estados Unidos interceptó una embarcación pesquera venezolana durante ocho horas el fin de semana.

"Estamos elevando nuestro apresto operacional de caras al Caribe", dijo el ministro de Defensa venezolano.

FUENTE: AFP