RECIBÍ EL NEWSLETTER
DESPLIEGUE DE BUQUES

Venezuela inicia ejercicios militares en isla del Caribe en respuesta a Estados Unidos

Los ejercicios coinciden con un despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe sur con ocho buques de guerra para operaciones antinarcóticos que el gobierno de Nicolás Maduro califica de "asedio" y "amenaza".

AFP

AFP

Venezuela comenzó ejercicios militares en la isla La Orchila en el norte del país, como respuesta al despliegue de buques de guerra de Estados Unidos en el Caribe, anunció el miércoles el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López

Los ejercicios coinciden con un despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe sur con ocho buques de guerra para operaciones antinarcóticos que el gobierno de Nicolás Maduro califica de "asedio" y "amenaza".

"Van a haber despliegues de la defensa área con drones artillados, drones de vigilancia, drones submarinos (...) Vamos a implementar acciones de guerra electrónica", dijo Padrino López al señalar que Venezuela se defiende ante la "voz amenazante, vulgar" de Estados Unidos.

arranca la navidad en venezuela, otra vez, anuncio nicolas maduro, y le puso fecha
Seguí leyendo

"Arranca la Navidad en Venezuela, otra vez", anunció Nicolás Maduro, y le puso fecha

La televisión pública mostró imágenes de embarcaciones anfibias, equipos de artillería de fabricación rusa y buques de guerra desplegados en La Orchila, donde funciona una base de la Armada venezolana.

El martes, el presidente estadounidense Donald Trump informó que tres barcos supuestamente venezolanos con drogas han sido neutralizados en aguas del Caribe.

En los ejercicios, que se prolongarán durante tres días, participan 12 buques militares, 22 aeronaves y 20 peñeros de la "Milicia especial naval", detalló el vicealmirante de la Armada venezolana Irwin Raúl Pucci.

La isla la Orchila, un territorio de 43 kilómetros cuadrados, se encuentra a 97 millas náuticas del estado venezolano La Guaira y cerca de donde Estados Unidos interceptó una embarcación pesquera venezolana durante ocho horas el fin de semana.

"Estamos elevando nuestro apresto operacional de caras al Caribe", dijo el ministro de Defensa venezolano.

FUENTE: AFP

Temas de la nota

Lo más visto

video
requerido

Cometió tres homicidios y lo buscan por otros tres: quién es El Pelón, "el más peligroso", requerido por la Policía
lo informó sindicatos industriales

Fabricante de La gotita en Uruguay anunció que se va del país y muda su producción a Argentina, dice sindicato
VIVEN EN MERCEDES, SORIANO

Policía de Soriano busca a una joven de 21 años y a su hija de 3, ausentes desde el martes 16
Política

Polémica por acto de diversidad sexual que se realizó en Torre Ejecutiva
habló su abogada

Declaró la mujer que atropelló a varias personas frente al Antel Arena: "Fue una situación que excedió su control"

Te puede interesar

Sector PAIS desvincula a titular de Secretaría de Derechos Humanos; denuncian que Colette Spinetti contrató a expareja en su oficina video
POLÍTICA

Sector PAIS desvincula a titular de Secretaría de Derechos Humanos; denuncian que Colette Spinetti contrató a expareja en su oficina
Registran cinco casos de violencia sexual por día contra niños y eso es la punta del iceberg, advierte jerarca video
MALTRATO Y ABUSO INFANTIL

Registran cinco casos de violencia sexual por día contra niños y eso "es la punta del iceberg", advierte jerarca
Foto: Subrayado. La Policía trabajaba en la escena del homicidio en Las Piedras. video
en las piedras, canelones

Policía fue a un allanamiento por drogas y encontró un cuerpo maniatado y amordazado

Dejá tu comentario