Venezuela: hubo disparos cerca del palacio presidencial en Caracas por vuelo de drones no autorizados

El gobierno de Venezuela informó que en la noche del lunes detectó vuelos no autorizados de drones sobre el palacio presidencial de Miraflores, y que respondió con artillería antiaérea.

Foto: AFP.

Foto: AFP.

La policía de Venezuela disparó contra drones que volaban sin autorización durante la noche del lunes en las inmediaciones del palacio presidencial de Miraflores, informó el gobierno.

El incidente se registra tras la captura el sábado de madrugada del ahora depuesto mandatario Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos, y pocas horas después de la investidura de su vicepresidenta Delcy Rodríguez como presidenta interina.

"Unos drones sobrevolaron sin permiso y la policía emitió disparos de forma disuasiva, no ocurrió ningún enfrentamiento", dijo a corresponsales una fuente oficial. "Todo el país se encuentra en total tranquilidad".

Así lo informó la cadena de noticias Caracol:

Embed

Las ráfagas de disparos se escucharon después de las 20:00 locales, según vecinos de la zona.

"Sonaba como detonaciones, eran muy seguidas", dijo a la AFP un vecino que vive a cinco cuadras de Miraflores. "Lo primero que se me vino a la mente fue ver si había aviones sobrevolando, pero no".

"Solo vi dos luces rojas en el cielo", añadió bajo condición de anonimato. "Duró aproximadamente un minuto".

Videos a los que tuvo acceso la AFP muestran el palacio presidencial a oscuras y se ve lo que parecen ser proyectiles trazadores. También se pueden ver agentes policiales.

FUENTE: AFP

