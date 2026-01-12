RECIBÍ EL NEWSLETTER
excarcelaciones

Venezuela anunció que liberará a más de 100 presos políticos en medio de la crisis con EEUU

Grupos de derechos humanos estiman que hay entre 800 y 1.200 presos por razones políticas en Venezuela.

Foto: AFP. Familiares piden liberación de presos políticos en Venezuela.

Foto: AFP. Familiares piden liberación de presos políticos en Venezuela.

Venezuela anunció este lunes la excarcelación de 116 presos políticos dentro de un lento proceso de liberaciones anunciado la semana pasada, tras el bombardeo de Estados Unidos (EEUU) y la captura del depuesto presidente Nicolás Maduro.

La oposición y oenegés especializadas reportan no obstante cifras inferiores. Los familiares permanecen día y noche frente a las cárceles con la esperanza de estar entre los beneficiados.

El ministerio del Servicio Penitenciario informó en un comunicado que "estas medidas han beneficiado a personas privadas (de libertad) por hechos asociados a alterar el orden constitucional y atentar contra la estabilidad de la Nación".

donald trump decreta proteccion de ingresos petroleros de venezuela y el chavismo marcha por maduro
Seguí leyendo

Donald Trump decreta protección de ingresos petroleros de Venezuela y el chavismo marcha por Maduro

La ONG Foro Penal reportó que durante la madrugada de este lunes hubo 24 liberaciones, entre estas las de dos italianos. La oposición informó la excarcelación de un dirigente juvenil.

"Recibo con alegría y satisfacción la liberación de los connacionales Alberto Trentini y Mario Burlò, que se encuentran seguros en la embajada de Italia en Caracas. Hablé con ellos y un avión partió ya desde Roma para traerlos de vuelta a casa", celebró en X la primera ministra, Girogia Meloni, al agradecer al gobierno de la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez.

Un policía arrestado en diciembre bajo cargos de traición a la patria murió el sábado bajo custodia.

Grupos de derechos humanos estiman que hay entre 800 y 1.200 presos por razones políticas en Venezuela.

Las liberaciones fueron anunciadas el jueves pasado bajo presión del presidente Donald Trump, que asegura estar "a cargo" del país tras deponer a Maduro.

Trump celebró el proceso de liberaciones "a lo grande".

FUENTE: AFP.

Temas de la nota

Lo más visto

Acumulados de lluvia caída el sábado: la máxima nacional fue en El Pinar con 105 milímetros
ACTUALIZACIÓN DE METEOROLOGÍA

Acumulados de lluvia caída el sábado: la máxima nacional fue en El Pinar con 105 milímetros
RUTA 3-SALTO

Dos vuelcos en la misma ruta, a pocos kilómetros y minutos de diferencia: dos mujeres y un niño politraumatizados
FAMILIARES PREOCUPADOS

CTI y policlínico del Hospital Maciel inundados: estas son las imágenes
PROCEDIMIENTO

Aduanas incautó un vehículo y mercadería de contrabando por más de $3.200.000 en la Interbalnearia y la ruta 34
Humberto Pittamiglio y Carmen Garayalde

Delincuentes rapiñaron a un policía de particular; investigan si un joven herido está vinculado

Te puede interesar

El jueves 15 comienzan a fiscalizar el carril Solo Bus con cámaras en los ómnibus y multas de 2 y 3 UR
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

El jueves 15 comienzan a fiscalizar el carril Solo Bus con cámaras en los ómnibus y multas de 2 y 3 UR
Acuerdo Mercosur-UE: vicecanciller explicó cómo funcionará el ingreso de productos europeos por cuotas y en cuánto tiempo video
vicecanciller Valeria Csukasi

Acuerdo Mercosur-UE: vicecanciller explicó cómo funcionará el ingreso de productos europeos por cuotas y en cuánto tiempo
Foto: Subrayado. Hospital de Chuy, Rocha.
Tragedia

Niña de 2 años fue rescatada de una piscina en Barra del Chuy y está grave

Dejá tu comentario