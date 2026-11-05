El velatorio de Gonzalo Moratorio será hoy jueves en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, de 15:00 a 19:30.
Velatorio de Gonzalo Moratorio será hoy en el Palacio Legislativo: "El Parlamento te rendirá el homenaje que merecés", dijo Cosse
Así lo anunció la vicepresidenta de la República Carolina Cosse tras acordar con la familia de Gonzalo Moratorio. “Qué injusto. Diste todo lo que tenías, y más, para cuidarnos”, escribió Cosse.
Así lo anunció la vicepresidenta de la República Carolina Cosse tras acordar con la familia de Moratorio.
La presidenta del Senado y de la Asamblea General explicó que la entrada del público será por la calle General Flores. “Invitamos a todas y todos a despedir a tan noble científico de nuestro país”, escribió Cosse en X.
Yamandú Orsi tras la muerte de Gonzalo Moratorio: "Uruguay le estará eternamente agradecido"
“Qué injusto. Diste todo lo que tenías, y más, para cuidarnos. Apenas pudimos devolverte un poco de todo el amor que nos diste. Tu recuerdo queda en lo más alto de nuestro país. El Parlamento te rendirá el homenaje que merecés. Un apretado abrazo a todos tus seres queridos”, agregó.
El Parlamento confirmó que el horario del velatorio será entre las 15 y 19:30 en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, con ingreso por la puerta principal de Avenida del Libertador Juan Antonio Lavalleja. Por allí, tras subir la escalinata, será el acceso del público.