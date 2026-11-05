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"Siempre optimista, sorteando con inteligencia y coraje los obstáculos": Lacalle Pou despidió a Gonzalo Moratorio

“En los momentos más difíciles y de incertidumbre, un grupo de hombres y mujeres le pusieron el hombro y su intelecto a nuestro país. Gonzalo Moratorio fue uno de ellos”, escribió Lacalle Pou.

Foto: Presidencia. Luis Lacalle Pou, Daniel Salinas y Gonzalo Moratorio durante la pandemia de covid.

Foto: Presidencia. Luis Lacalle Pou, Daniel Salinas y Gonzalo Moratorio durante la pandemia de covid.

El expresidente Luis Lacalle Pou despidió este jueves al científico uruguayo Gonzalo Moratorio, quien murió a los 44 años, con un mensaje publicado en sus redes sociales en el que destacó su trabajo durante la pandemia de covid-19 y su compromiso con el país.

“En los momentos más difíciles y de incertidumbre, un grupo de hombres y mujeres le pusieron el hombro y su intelecto a nuestro país. Gonzalo Moratorio fue uno de ellos”, escribió Lacalle Pou.

Y agregó: “Siempre optimista, sorteando con inteligencia y coraje los obstáculos. Así fue en todo momento. Gracias! QEPD”.

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Moratorio fue uno de los científicos uruguayos más reconocidos internacionalmente por sus investigaciones en virología y su contribución a la lucha contra la pandemia de covid-19.

Se formó en la Universidad de la República y luego continuó su especialización en el exterior. Su trabajo se concentró en la evolución de los virus, sus mutaciones y los mecanismos que les permiten adaptarse y propagarse.

En 2020, junto con la científica Pilar Moreno y un equipo de investigadores de la Universidad de la República y el Institut Pasteur, desarrolló una prueba de diagnóstico de covid-19 mediante la técnica PCR.

También integró el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), que brindó asesoramiento experto al gobierno uruguayo durante la pandemia.

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