Imputaron por intento de femicidio al hombre que atacó con un destornillador a su expareja en Artigas

Imputaron por intento de femicidio a un hombre que atacó con un destornillador a su expareja frente a un jardín de infantes en la ciudad de Artigas. Va a prisión preventiva por 180 días mientras continúa la investigación.

La formalización es por homicidio muy especialmente agravado por femicidio, en grado de tentativa y en calidad de autor.

La medida de prisión del hombre, de nacionalidad brasileña, fue fundamentada por Fiscalía por peligro de fuga -no tiene domicilio ni actividad laboral en Uruguay-, riesgo para la seguridad de la víctima y riesgo de entorpecimiento de la investigación.

Seguí leyendo Imputaron por tentativa de femicidio al hombre que apuñaló a su expareja en Santa Bernardina

El caso

Un hombre atacó a su pareja con un destornillador el jueves pasado de mañana, frente al Jardín de Infantes 93 de la ciudad de Artigas. La mujer sufrió heridas en el cuello y un brazo y fue trasladada a un centro asistencial, donde recibió atención médica, fuera de peligro, según supo Subrayado.

El ataque ocurrió sobre las 8:00 del 29 de octubre, en Luis Alberto de Herrera, casi Berreta, durante una discusión dentro de un auto.

La mujer pidió ayuda desde el interior del vehículo, en una zona de alta circulación por el ingreso de los niños al jardín de infantes.

Padres que se encontraban en el lugar se acercaron al auto para intentar retirar al agresor. El hombre se resistió, pero finalmente fue reducido por las personas que intervinieron.

La Policía concurrió al lugar tras recibir un aviso de inspectores de tránsito y detuvo al hombre.