Vecinos de Sauce se movilizan por problema en el abastecimiento de agua potable; la respuesta de OSE

Varias zonas de Canelones con problemas de abastecimiento de agua potable. Vecinos de Sauce , Toledo y Villa Suárez reclaman respuestas de las autoridades de OSE .

"No es la primera vez, esto es reincidente, todos los veranos pasa. Las zonas altas de la ciudad quedan sin agua, prácticamente, y en las zonas bajas, como es con pendiente, el agua se corta y lo venimos acarreando desde antes del 24 de diciembre", relató uno de los vecinos.

Este viernes se movilizaron en la plaza. "Pensamos que el directorio de OSE tiene que tomar una medida rápida. No decimos que tenga culpa porque se rompió la línea, sino que tenemos que tomar una decisión rápida", sostuvo otro vecino.

El jefe regional de OSE en Canelones, Pedro Izaguirre, dijo a Subrayado que trabajan para solucionar el abastecimiento.

"El 29 de diciembre se encontró una rotura que no se veía, que está en una troncal que viene de Las Piedras y abastece Sauce, Suárez y Toledo. Y todas las villas que están en la zona. Se reparó la tubería entre el 29 y el 30. Es un sistema muy grande y le demora algunos días en ponerse en funcionamiento o en normalizarse. En ese tiempo se mandó camiones cisternas para apoyar el suministro, principalmente en la zona de Sauce", aseguró Izaguirre.

Este viernes a las 13:00 horas comenzó nuevamente el bombeo, sostuvo. "Si todo anda bien, la normalización del sistema estaría dándose entre sábado y domingo", dijo.

GERENTE REGIONAL OSE

El gerente del área metropolitana de OSE aseguró que el suministro de agua en Sauce, Toledo y zonas aledañas se normalizará en las próximas horas, tras dos roturas en tuberías.