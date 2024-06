Vecinos de San Carlos entregaron 1.500 firmas al Poder Judicial y a Interior en reclamo de más policías

Jorge Cabrera, el organizador de la marcha realizada el pasado 31 de mayo, dijo a Subrayado que no pudo entregar las firmas en Fiscalía ya que asistió sin agenda previa. "Me dieron el número de teléfono y llamé, llamé literal 25 veces y nunca me atendieron. Te atiende un contestador, te ponen música y después se corta".