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Vecinos reclaman reapertura de la policlínica Don Bosco; se cerró por deterioro edilicio y crecimiento de panal de abejas

La policlínica está ubicada en Camino Maldonado a la altura del kilómetro 16. Los vecinos dijeron que es una zona vulnerable que necesita cobertura médica.

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Vecinos reclaman por la reapertura de la policlínica Don Bosco. Se cerró a fines del año pasado por deterioro edilicio y el crecimiento de un panal de abejas.

La Policlínica Don Bosco, ubicada en el kilómetro 16 de Camino Maldonado, comenzó a funcionar a principios de la década de los 90. Durante muchos años contó con un equipo de salud de la RAP-ASSE integrado por medicina familiar y comunitaria, psicología, pediatría, odontología, fonoaudiología y enfermería.

Incluso se realizaba docencia universitaria, recibiendo a estudiantes de varios ciclos de Medicina y Psicología.

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Como consecuencia del deterioro edilicio y una situación puntual, el crecimiento de un panal de abejas que provocó picaduras de usuarios y trabajadores, se decidió el cierre sobre finales del año pasado.

La comunidad de la zona denuncia que esta situación dejó a muchas familias sin cobertura médica.

Desde el colectivo Pitanga, Lourdes Ferreira, dijo a Subrayado que reclama una policlínica para el barrio ya que es muy vulnerable donde se trabaja con situaciones de violencia, especialmente con mujeres.

Por su parte, Mario Tucci, del colectivo de usuarios, comentó que en la policlínica hay unas 3.000 historias clínicas y médicos de familia que tienen más de 25 años trabajando allí.

"Es súmamente difícil la situación en accesibilidad y dignidad en la atención a la población", dijo.

Para Teresa Gutiérrez, vecina de la zona, la situación se complicó tras el cierre, "para mí fue sorpresa".

VECINOS POLICLINICA

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