RECIBÍ EL NEWSLETTER
PÉRDIDAS TOTALES Y QUEMADOS

Vecinos realizan campaña solidaria para ayudar a la familia afectada en incendio de su vivienda en Salto

Los interesados en colaborar pueden hacerlo a través de la cuenta BROU a nombre de Elina Flores (madre de los niños): CA 1107 14589- 00001.

incendio-salto-vivienda-
familia-salto-incendio-

El incendio ocurrido el pasado domingo en una vivienda en la ciudad de Salto conmovió al barrio parque Solari, por lo que vecinos llevan adelante una campaña solidaria.

Al momento hay cinco personas, el padre y cuatro niños, internados debido a las lesiones sufridas. Los menores tienen entre 3 y 9 años.

Según informó el corresponsal de Subrayado, Hugo Lemos, la familia deberá construir la vivienda de cero debido a que sufrió daños totales.

funcionario de mgap detenido en salto por contrabando de mercaderia por casi 2 millones de pesos
Seguí leyendo

Funcionario de MGAP detenido en Salto por contrabando de mercadería por casi 2 millones de pesos

La cocina tomó fuego y las llamas se propagaron rápidamente. Los vecinos lograron rescatar a los pequeños tras romper una reja con una amoladora.

El menor de 3 años y su padre de 31 están internados en centros de salud de la ciudad, mientras que los otros tres están en el CTI del hospital Pereira Rossell.

"Tenemos fe en Dios que van a regresar pronto para su casita", dijo una de las familiares.

Vecinos se han puesto en campaña para colaborar con la familia damnificada. Los interesados en colaborar pueden hacerlo a través de la cuenta BROU a nombre de Elina Flores (madre de los niños): CA 1107 14589- 00001, o pueden comunicarse al 092 118 711.

ayuda-incendio-salto
FAMILIA SALTO DOS

Temas de la nota

Lo más visto

video
accidente laboral

Un arquitecto murió tras caer de la terraza de un edificio en construcción en La Blanqueada
LA VÍCTIMA TIENE 11 AÑOS

Hombre intentó abusar de un niño en parque Roosevelt y fue condenado; tenía antecedentes por delitos sexuales
ARTIGAS

Dos hombres fueron condenados por un fraude millonario con garrafas de supergás de usuarios Mides
PARLAMENTO

Votan cambios al programa de jornales solidarios, un plan que pasa a llamarse Uruguay Impulsa
curiosidades

¿Cómo un pez que cayó del cielo causó un incendio en Canadá? Esto reveló la investigación de Bomberos

Te puede interesar

Inseguridad y desempleo continúan siendo los principales problemas del país video
ENCUESTA EQUIPOS CONSULTORES

Inseguridad y desempleo continúan siendo los principales problemas del país
Instituto de Colonización resolvió reiterar el gasto para la compra de la estancia María Dolores en Florida video
POR 4 VOTOS CONTRA 1

Instituto de Colonización resolvió reiterar el gasto para la compra de la estancia María Dolores en Florida
Director colorado de Colonización votó en contra de compra de María Dolores y apuntó a ilegalidades y nulidad video
LUCA MANASSI

Director colorado de Colonización votó en contra de compra de María Dolores y apuntó a "ilegalidades" y "nulidad"

Dejá tu comentario