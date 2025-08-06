Vecinos realizan campaña solidaria para ayudar a la familia afectada en incendio de su vivienda en Salto

El incendio ocurrido el pasado domingo en una vivienda en la ciudad de Salto conmovió al barrio parque Solari, por lo que vecinos llevan adelante una campaña solidaria.

Al momento hay cinco personas, el padre y cuatro niños, internados debido a las lesiones sufridas. Los menores tienen entre 3 y 9 años.

Según informó el corresponsal de Subrayado, Hugo Lemos, la familia deberá construir la vivienda de cero debido a que sufrió daños totales.

La cocina tomó fuego y las llamas se propagaron rápidamente. Los vecinos lograron rescatar a los pequeños tras romper una reja con una amoladora.

El menor de 3 años y su padre de 31 están internados en centros de salud de la ciudad, mientras que los otros tres están en el CTI del hospital Pereira Rossell.

"Tenemos fe en Dios que van a regresar pronto para su casita", dijo una de las familiares.

Vecinos se han puesto en campaña para colaborar con la familia damnificada. Los interesados en colaborar pueden hacerlo a través de la cuenta BROU a nombre de Elina Flores (madre de los niños): CA 1107 14589- 00001, o pueden comunicarse al 092 118 711.

