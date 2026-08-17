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MONTEVIDEO

Vecinos de Paso Molino se movilizan, reclaman seguridad y por vandalismo en la zona

“Estamos cansados. Estamos viviendo una ola de gente que está viniendo y ya no se puede convivir con ellos", sostuvo uno de los vecinos.

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Vecinos y comerciantes de Paso Molino y Belvedere se movilizaron por mayor seguridad. Reclaman que el Ministerio del Interior retire a personas que deambulan por las calles, se hacen pasar por cuidacoches y realizan destrozos.

“Estamos cansados. Estamos viviendo una ola de gente que está viniendo y ya no se puede convivir con ellos. Noche tras noche te dejan de todo, materia fecal, orina. Realmente son delincuentes en situación de libertad, porque son los que vandalizan, rompen contadores y demás, y no sabemos cómo hacen que los liberan del Comcar y vienen para acá”, indicó Poll Velázquez, uno de los vecinos.

Piden a las autoridades que estas personas sean retiradas del lugar. “No tenemos respuesta de nadie, ni de la Intendencia, ni del Ministerio del Interior. El alcalde brilla por su ausencia”, dijo.

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